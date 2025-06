Sport foca em prevenção de lesões e fortalecimento físico

O Leão da Ilha volta a campo no dia 13 de julho, onde enfrenta o Juventude pela 13ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Os atletas se reapresentaram na última sexta-feira (13) (Paulo Paiva/SCR)

Após 13 dias de férias, o elenco do Sport se reapresentou na última sexta-feira (13), para voltar ao foco da Série A. Agora restam 29 dias para o Leão da Ilha voltar a campo pela primeira divisão do futebol Brasileiro da melhor forma. Em busca da recuperação no campeonato, os preparadores físicos do rubro-negro garantem que esse tempo será muito importante para hegemonizar o elenco do Sport nos treinamentos.