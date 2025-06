Time de Neymar é eliminado do Mundial da Kings League

Equipe do craque brasileiro foi derrotada na semifinal da competição para o Porcinos FC, de influencer espanhol

Neymar soma três gols e três assistências em seu retorno ao Santos (Reinaldo Campos/ Santos F.C)

A Fúria, equipe que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, foi eliminada da Copa do Mundo da Kings League por 5 x 4, nesta sexta-feira (13/6). Os brasileiros estavam na semifinal do campeonato contra o Porcinos FC, time espanhol presidido pelo influenciador Ibai, mas foram eliminados com gol nos acréscimos.