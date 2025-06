Jogador está 'preso' no Irã e pode desfalcar Inter de Milão no Mundial

Ainda não há previsão de quando Taremi conseguirá sair do país, por conta dos ataques armados que acontecem entre Israel e Irã

Taremi marcou três gols e distribuiu sete assistências com a Inter de Milão (ATTA KENARE / AFP)

Mehdi Taremi pode ficar fora da primeira partida da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Devido aos conflitos geopolíticos entre Irã e Israel, o atacante da Inter de Milão não consegue sair da capital iraniana, Teerã. O time italiano estreia no torneio na próxima terça-feira (17/6), às 22h (horário de Brasília) contra o Monterrey, do México.