Torcida do Santa Cruz se divide sobre cessão definitiva do Arruda à SAF

Proposta de repasse do estádio do Arruda à gestão da SAF Coral será analisada pelos sócios e depende de lei municipal para ser efetivada

Torcida do Santa Cruz está dando show nas arquibancadas (Rafael Vieira/DP Foto)

Motivo de debate. A proposta de cessão definitiva do Estádio do Arruda à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz tem gerado intensos debates entre torcedores nas redes sociais. O plano, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de décadas, inclui a transferência do estádio para a SAF Coral, condição considerada essencial pelos investidores para a formalização do acordo.