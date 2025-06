Após recesso, elenco do Sport inicia intertemporada com Daniel Paulista

Técnico Daniel Paulista e o volante Rivera (Paulo Paiva / Sport Recife)

De volta aos trabalhos! Na tarde desta sexta-feira (13), o elenco do Sport se reapresentou no CT José de Andrade Médicis, marcando o fim do recesso e o início da intertemporada leonina. Após 13 dias de pausa desde a última partida, o retorno do grupo marcou o primeiro contato com o técnico Daniel Paulista, que inicia um novo ciclo no Rubro-Negro.