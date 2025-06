Verstappen é o mais rápido no 1º treino livre do GP do Canadá e Bortoleto é 16º

Max Verstappen (GEOFF ROBINS / AFP)

Em uma atividade com direito a bandeira vermelha, Max Verstappen mostrou eficiência com a sua Red Bull e ficou com o melhor tempo do primeiro treino livre para o GP do Canadá nesta sexta-feira ao fazer a marca de 1min13s193. A Williams cravou uma dobradinha e teve Alexander Albon em segundo, com Carlos Sainz terminando em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve dificuldade em acompanhar os mais velozes e terminou em 16º