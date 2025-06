Palmeiras leva multa por cantos homofóbicos e arremessos de objetos em clássico com Corinthians

Torcida do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, a pagar um total de R$ 240 mil pelos incidentes ocorridos no clássico com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. No jogo, foram arremessados objetos (duas cabeças de galinha) na direção do atacante rival Angel Romero. Além disso, o clube também foi punido por cânticos homofóbicos.