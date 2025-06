Adversário do Náutico, Maringá enfrenta jejum de mais de um mês sem vitória

Também procurando reabilitação, o Timbu recebe a equipe paranaense nesta segunda-feira (16), às 19h30, pela 9ª rodada da Série C

SÉRIE C

Contra o Náutico, Maringá tenta voltar a vencer na Série C ( Fernando Teramatsu/ Maringá FC)

O confronto desta próxima segunda-feira (16), às 19h30, entre Náutico e Maringá marca um encontro de duas equipes buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série C. Pernambucanos e paranaenses se enfrentam no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 9ª rodada da Terceirona.