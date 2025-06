Adversário do Santa Cruz, Sousa não vence como visitante desde janeiro

Rival do Santa Cruz, Sousa-PB acumula 12 jogos sem vencer como visitante

O Santa Cruz entra em campo neste fim de semana com um dado estatístico ao seu favor. O adversário da vez, o Sousa-PB, não sabe o que é vencer como visitante há quase cinco meses. A última vitória do Dinossauro do Sertão longe de seus domínios foi em 19 de janeiro, quando bateu o Esporte de Patos por 3 a 1, pelo Campeonato Paraibano.