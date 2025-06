Ex-Sport, Renato retorna a Pernambuco para vestir camisa do Santa Cruz

Novo reforço do Santa Cruz, Renato aposta em novo ciclo no Arruda (Evelyn Victoria/SCFC)

Depois de longo período longe do futebol pernambucano, Renato está de volta ao estado onde iniciou sua carreira. Revelado pelo Sport como lateral-direito, o jogador retorna em nova fase da carreira. Agora como atacante, e com um novo desafio: defender as cores do Santa Cruz.