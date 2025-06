Recife será sede da etapa de abertura do novo Circuito adidas MDR da Maratona do Rio

Atletas de todas as idades podem se preparar porque será lançada hoje a programação oficial da 9ª Corrida das Pontes do Recife. A competição deve acontecer no proximo dia 25. (Juliana Leitao/DP/D.A Press)

Um dos maiores eventos de corrida da América Latina, a Maratona do Rio anunciou a criação do Circuito adidas MDR, um novo projeto que levará a experiência da tradicional prova carioca para outras cidades do Brasil. A etapa de abertura será realizada em Boa Viagem, no Recife, no dia 10 de agosto de 2025, e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros.