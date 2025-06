Após recesso, Sport terá reapresentação com mudanças previstas sob o comando de Daniel Paulista

O treinador começa novo ciclo no Rubro-Negro com foco em ajustes por recuperação na temporada

Elenco do Sport durante treinamento na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após 13 dias de pausa desde a última partida, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, chega a hora de o elenco do Sport voltar aos trabalhos, nesta sexta-feira (13), iniciando uma nova fase rubro-negra sob o comando do técnico Daniel Paulista. Depois do período de recesso, concedido durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes da FIFA, o Leão terá cerca de um mês de preparação até voltar a campo.