Muriel enxerga evolução do Náutico, mas pondera posição aquém na Série C

Náutico busca resultados melhores na sequência da Terceira Divisão (Gabriel França / CNC)

A temporada de 2025 do Náutico vem sendo marcada por oscilações. Com a chegada do técnico Hélio dos Anjos, a equipe mostrou evolução em diferentes aspectos do jogo, porém ainda sem traduzir em resultados. Atualmente, o Timbu ocupa apenas a 12ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro.