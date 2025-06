Novidade no calendário, Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa neste sábado (14)

Confira as principais informações do torneio que reúne equipes de diversos lugares do mundo, incluindo quatro brasileiros

Copa do Mundo de Clubes tem jogo de abertura no sábado (14), às 21h (THOMAS COEX / AFP)

O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 se inicia neste sábado (14), uma competição que terá um formato similar a Copa do Mundo. São 32 equipes, divididas em oito grupos, com quatro times em cada. Após a Fase de Grupos, segue com o tradicional mata-mata, com oitavas, quartas, semi e a grande final, que acontecerá no dia 13 de julho. A competição que será disputada nos Estados Unidos, tem dentre os 32 clubes, quatro representantes brasileiros, são eles: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras.