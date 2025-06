Em liberdade condicional, zagueiro do Boca tem visto negado pelos EUA

Boca Juniors não poderá contar com zagueiro no Mundial (Divulgação/Boca Juniors)

O Boca Juniors não poderá contar com o zagueiro Ayrton Costa no Mundial de Clubes. O jogador teve novamente seu visto negado para entrar nos Estados Unidos, onde será disputada a remodelada competição da Fifa, por estar em liberdade condicional na Argentina, de acordo com o canal local TyC Sports.