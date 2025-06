Após 19 títulos com o Manchester City, De Bruyne é oficializado pelo Napoli

De Bruyne tem contratação anunciada pelo Napoli (Divulgação/Napoli )

A direção do Napoli oficializou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Kevin De Bruyne. O astro assinou contrato de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma, após encerrar uma vitoriosa passagem pelo Manchester City, onde conquistou 19 troféus nos últimos 10 anos. O belga de 33 anos chegou sem custos para o atual campeão italiano.