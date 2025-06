Santa Cruz avança para SAF e transferência definitiva do Arruda

Tricolor do Arruda terá metas definidas de acordo com sua divisão na SAF

Estádio do Arruda (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz pode estar prestes a viver uma das maiores transformações de sua história. Na última semana, o Tricolor do Arruda recebeu oficialmente uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O documento, obtido pelo ge, prevê um investimento total de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 15 anos, com metas específicas.