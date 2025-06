Processo da SAF no Santa Cruz avança, mas do Conselho será em julho

Formalização da SAF do Santa Cruz é prevista para meados de agosto (Marina Torres/DP Foto)

O Santa Cruz segue avançando nas etapas para a constituição da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas o processo ainda deve levar mais tempo até ser finalizado. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Pessoa de Melo, a proposta vinculante será apreciada em reunião na primeira ou segunda semana de julho. Vale lembrar, que a partir desta quinta-feira (12), os conselheiros já podem ter acesso a proposta apenas de forma presencial na sede do clube.