Seleção Brasileira planeja amistosos antes da Copa do Mundo; confira

Brasil tem mais duas partidas a disputar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas deve jogar mais antes do início do Mundial

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol anotado por Vini Jr (Rafael Ribeiro/ CBF)

Com a vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ainda possui mais dois compromissos pelas Eliminatórias. Os duelos, contra Chile e Bolívia, estão previstos para setembro. No entanto, o Brasil ainda deve disputar partidas amistosas antes do início da Copa, que terá início no dia 11 de junho de 2026.