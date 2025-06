Igor Pereira destaca retomada da confiança no Náutico e oportunidades recebidas: "Feliz com esse momento"

Igor Pereira já tem 12 partidas pelo Náutico na temporada (Gabriel França / CNC)

Desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, o Náutico passou por algumas mudanças na hierarquia do elenco. Alguns jogadores pouco aproveitados com o antecessor Marquinhos Santos, passaram a ser bastante utilizados por Hélio. Um dos principais casos é o do volante Igor Pereira, que quando esteve disponível, foi acionado pelo comandante alvirrubro.