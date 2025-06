Náutico renova com Kayon e Índio até 2027 e estende vínculo com Odivan até o fim da temporada

O Timbu se movimentou para realizar as extensões de contrato dos atletas do elenco

Náutico amplia vínculo com jogadores vindos da base (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico buscou se movimentar para realizar renovações dentro do atual elenco. Visando no futuro do clube, o Timbu renovou o contrato das pratas da casa Kayon e Índio, ambos até o ano de 2027. Quem também teve extensão contratual foi o zagueiro Odivan, com o seu vínculo prorrogado até o final da temporada.