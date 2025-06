Endrick e demais machucados são relacionados e Real Madrid inscreve 34 jogadores no Mundial

Técnico conta com a possibilidade de recuperação de alguns jogadores no Mundial (THOMAS COEX / AFP)

A possibilidade de ter alguns jogadores recuperados de lesão no decorrer do Mundial de Clubes dos Estados Unidos fez o técnico Xabi Alonso inscrever 34 peças para a competição no Real Madrid. Na relação do clube, divulgada nesta quarta-feira, figura até os brasileiros Endrick, Rodrygo e Eder Militão, antes dados como ausência certa.