Cafu se encontra com o papa Leão XIV e o presenteia com camisa da seleção brasileira

O pontífice esteve com o capitão do pentacampeonato na Praça São Pedro, no Vaticano

O ex-jogador se encontrou com o Papa nesta quarta-feira (11) (Reprodução)

Capitão do pentacampeonato com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, Cafu se encontrou com o papa Leão XIV nesta quarta-feira. O pontífice esteve com o ex-lateral na Praça São Pedro, no Vaticano.