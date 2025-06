Náutico inicia venda de ingressos para o jogo contra o Maringá; confira valores

Náutico volta a atuar diante do seu torcedor na Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico divulgou nesta quarta-feira (11) o início da venda de ingressos para o próximo duelo da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe o Maringá na próxima segunda-feira (16), às 19h30, no estádio dos Aflitos. A partida já terá a obrigatoriedade do cadastramento da biometria facial para acessar o estádio.