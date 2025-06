Santa Cruz passa a exigir biometria facial para acesso no Arruda

Biometria facial será obrigatória para todos os torcedores no Arruda

Após falhas com biometria, Santa Cruz implementa novas medidas para melhorar o acesso no Arruda (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz passa a exigir, a partir deste domingo (15), a identificação por biometria facial para o acesso ao Estádio do Arruda. A nova regra será válida para todos os setores do estádio, inclusive o reservado à torcida visitante, no confronto contra o Sousa-PB, às 17h, pela 9ª rodada da Série D.