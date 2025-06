Daniel Paulista retorna ao Sport com confiança em reação na Série A

Daniel Paulista é o novo técnico do Sport (Igor Cysneiros/Sport Recife)

Novo comandante, velho conhecido. Daniel Paulista está de volta ao comando técnico do Sport com uma missão clara: evitar o rebaixamento do Leão da Ilha na Série A do Campeonato Brasileiro. Apresentado oficialmente, o treinador destacou que encara o retorno como uma volta para casa e afirmou estar pronto para enfrentar os desafios do momento atual da equipe rubro-negra.