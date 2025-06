Veja quais seleções estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, três seleções da América do Sul se classificaram para a Copa do Mundo

13 seleções já carimbaram seus passaportes para a Copa (Divulgação/ Fifaworldcup)

A seleção brasileira conseguiu por antecipação a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi obtida após a vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai, na última terça-feira, 10, na Neo Química Arena. No total, 13 equipes já estão asseguradas no Mundial do próximo ano.