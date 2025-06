Colômbia empata com Argentina, mas fica perto da Copa de 2026

Jogando em Buenos Aires, Colômbia acabou ficando no empate por 1 a 1 com a Argentina, já classificada e líder das Eliminatórias

Argentina empatou com a Colômbia (AFP)

Depois de ficar boa parte da partida na frente do placar, a Colômbia perdeu a chance de voltar a vencer nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas mesmo assim está em situação confortável para ir à Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Jogando no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, acabou ficando no empate por 1 a 1, com a Argentina, já classificada e líder disparada.