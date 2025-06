Brasil vence Paraguai com gol de Vini e carimba passaporte para a Copa

Seleção Brasileira venceu o Paraguai (Caio Falcão/ESP DP)

No dia em que completou 66 anos, Carlo Ancelotti foi presenteado da melhor maneira possível. Em sua primeira partida no comando da seleção no País, o treinador italiano foi homenageado pelos torcedores com um mosaico na Neo Química Arena, em São Paulo, viu o Brasil derrotar o Paraguai por 1 a 0 e, consequentemente, garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória foi marcado por Vini Jr. ainda no primeiro tempo.