Thiago Galhardo segue à risca meta pessoal de participações de gols

Com dois gols de Thiago Galhardo, Santa Cruz bate o América-RN (Evelyn Victoria/SCFC)

Meta sendo cumprida! Principal reforço da temporada, o centroavante Thiago Galhardo vem sendo peça-chave no ataque do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Com sete partidas disputadas e quatro gols marcados na Quarta Divisão, o jogador já atinge a meta pessoal que havia estabelecido logo em sua chegada ao clube: participar diretamente de um gol a cada duas partidas.