"Era a oportunidade de voltar ao Sport", diz Daniel Paulista

Daniel Paulista é o novo técnico do Sport (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O novo técnico do Sport, Daniel Paulista, desembarcou no Aeroporto do Recife na noite desta terça-feira (10) e foi recepcionado por torcedores rubro-negros e imprensa que aguardavam sua chegada à capital pernambucana. O treinador será oficialmente apresentado em entrevista coletiva marcada para a manhã desta quarta-feira (11), às 10h50, na sala de imprensa da Ilha do Retiro.