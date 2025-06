Conselho Deliberativo do Náutico retira de pauta análise dos descumprimentos do Estatuto pelo poder executivo

Presidente alvirrubro participou da reunião no Conselho Deliberativo (Divulgação / Conselho Deliberativo do Náutico))

Em reunião ordinária na última segunda-feira (9), o Conselho Deliberativo do Náutico decidiu pela retirada da pauta a análise dos descumprimentos do Estatuto por parte do poder executivo do clube. A proposta foi aceita pelo executivo e aprovada por unanimidade.