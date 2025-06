Botafogo anuncia contratação de Joaquín Correa, ex-Inter de Milão

O atacante argentino Joaquín Correa é o quinto reforço do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Botafogo anuncia nova contratação para o Mundial ( Divulgação / Botafogo)

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (10/6), a contratação do atacante Joaquín Correa. O argentino de 30 anos é o quinto reforço do Glorioso para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.