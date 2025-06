Chelsea comete gafe com o Flamengo em post nas redes sociais antes do Mundial de Clubes

O clube inglês mencionou os seus adversários no Mundial, mas trocou o Flamengo pelo América do México

Chelsea comete erro na divulgação dos jogos do Mundial (Reprodução))

O Chelsea cometeu uma gafe com o Flamengo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Em uma postagem nas redes sociais, o clube inglês mencionou os seus adversários no Mundial, mas trocou o Flamengo pelo América do México, que não irá jogar a competição nos Estados Unidos.