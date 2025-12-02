Após o sucesso de 'Marte Um', Gabriel Martins dirige a série 'O Natal dos Silva'

Série estreia no Canal Brasil e promete expandir o universo sensível do cinema mineiro para as festas de fim de ano

Série 'Natal dos Silva' é dirigida por Gabriel Martins (Foto: Denise dos Santos/Divulgação)

O Natal vai ganhar um novo sotaque nesta quinta-feira (27) com a estreia de “O Natal dos Silva” no Canal Brasil. A série, idealizada por Gabriel Martins, diretor do premiado “Marte Um”, marca a primeira produção seriada da Filmes de Plástico e reúne parte do elenco e da equipe criativa que levaram o longa mineiro ao reconhecimento internacional. A produção será exibida toda quinta, às 21h30, no Canal Brasil e estará disponível semanalmente no Globoplay Plano Premium.

A obra foi gravada em Belo Horizonte e nasce do desejo de ver o espírito natalino representado no audiovisual brasileiro. “Escrevi por sentir falta de ver esse gênero com maior frequência no Brasil, mas dessa vez com o nosso tempero brasileiro”, conta o diretor, que partiu de memórias pessoais e da emoção que cerca as festas de fim de ano para construir a trama. Na série, até a árvore de Natal tem cara de Brasil: um pé de manga.

Acompanhamos na trama o primeiro Natal da família Silva após a morte da matriarca. O luto torna tudo mais sensível — e os conflitos, inevitáveis. Entre humor, dor e afeto, a série revela uma família reconhecível para qualquer brasileiro: intimista, barulhenta, contraditória e profundamente humana. “Embora seja uma família de volume alto, os Silva escondem seus problemas. A impressão é que existe tanto amor e dor que só resta um grito, um choro, como se fosse difícil conter ou explicar seus sentimentos”, explica.

O elenco reúne talentos já associados à filmografia da produtora: Renato Novaes, Carlos Francisco e Rejane Faria, que agora interpreta Bel — coração emocional da série, uma filha que mantém a tradição natalina enquanto tenta lidar com seus próprios traumas. “Isso não apaga a humanidade dela. Ela ama aquela família, quer fazer parte daquilo”, afirma a atriz.

Gabriel dirige o primeiro e o último episódios, enquanto Maurilio Martins e André Novais Oliveira assumem os capítulos intermediários, cada qual com sua linguagem e abordagem estética. “A ideia era que cada ato dessa temporada pudesse ser também uma perspectiva estética diferente da família. Que cada episódio pudesse respirar à sua própria maneira”, diz ele.

Realizada em parceria com o Canal Brasil e produzida por Thiago Macêdo Correia, “O Natal dos Silva” nasce já com planos de longevidade: Gabriel e a Filmes de Plástico imaginam novas temporadas ambientadas sempre em datas comemorativas, acompanhando a evolução — e o caos — dessa família tão brasileira. “Pensar que a história não terminaria agora foi algo totalmente novo e muito gratificante. Tenho ali esses personagens, que amo, sempre esperando a próxima aventura, o próximo evento”, completa o criador.

Para celebrar o Natal, no dia 25 de dezembro, o Canal Brasil fará uma maratona da série que termina com o lançamento do último episódio da série.



HORÁRIOS

Quinta, 27/11, às 21h30 (1 episódio por semana) no Canal Brasil.

Alternativos: Sextas, às 22h30; sábados, às 23h; domingos, às 19h; quartas, às 20h30.

Maratonas:

25/12, a partir das 19h (maratona com os 4 primeiros episódios, fechando com o lançamento do quinto)

27/12, a partir das 20h30

28/12, a partir das 16h30

02/01/2026, a partir das 23h;

Exibição de 1 episódio por semana no Globoplay.