Vídeo: Damares revela diagnóstico de câncer de durante sessão no Senado

O anúncio foi feito durante a Comissão de Direitos Humanos do Senado

Publicado: 27/08/2025 às 15:17

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) /Reprodução/TV Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. A senadora não especificou o tipo, mas o Metrópoles apurou que se trata de um câncer de mama.

“Dado o horário da reunião, e a senadora presidente não está se sentindo muito bem. Inclusive, hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer esse anúncio aqui também. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, disse.

O anúncio foi feito durante a Comissão de Direitos Humanos do Senado. A senadora pediu para encerrar a sessão porque, segundo ela, estava em seu “limite físico”.


