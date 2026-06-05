Com licenciamento atrasado há 20 anos, motociclista é flagrado a 135 KM/H e sem carteira em BR

Segundo PRF, caso foi registra, nesta sexta (5), na BR-232, em Caruaru, no Agreste, outras irregularidades foram constatadas.

Moto foi interceptada pela PRF em caruaru, no Agreste (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, nesta sexta-feira (5), uma motocicleta que estava com o licenciamento atrasado há 20 anos, na BR 232, em Caruaru, no Agreste pernambucano.

O veículo possuía diversas irregularidades e era conduzido por um condutor sem carteira de habilitação..

Além disso, o piloto da moto trafegava a 135 quilômetros na estrada e sem retrovisores. .

Durante a abordagem, a equipe constatou que o último licenciamento emitido para o veículo era de 2005.

Outras irregularidades foram verificadas, como pneus carecas, placa ilegível e escapamento ineficiente.

O condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disse que havia adquirido a motocicleta há oito dias.

Por fim, o capacete utilizado pelo condutor não possuía películas refletivas nem o selo do Instituto Nacional de Metrologia Legal (Inmetro). A equipe emitiu autuações pelas irregularidades e a motocicleta foi recolhida ao pátio.

