Bombeiros voltam a atuar em imóveis afetados por incêndio no Centro do Recife após retorno das chamas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o retorno das chamas acontece em razão do aquecimento de objetos atingidos; no último sábado, incêndio atingiu sete imóveis do Centro do Recife

Incêndio aconteceu ao lado da Igreja de Santa Rita de Cássia, no Centro do Recife (Reprodução de vídeo: @cuca.drone via Instagram)

Na manhã deste domingo (13), o Corpo de Bombeiros precisou voltar a atuar no incêndio registrado na rua de Santa Rita, no Centro do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve registro de reignição, ou seja, retorno das chamas causado pelo aquecimento de objetos no local da ocorrência.

Uma viatura foi encaminhada para o local e atuava na ocorrência até o fechamento desta matéria. De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram afetados pelo incêndio. Até o momento, a ocorrência não deixou vítimas.

