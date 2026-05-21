Governo realiza concessão de mais 3,4 mil paradas de ônibus do Grande Recife à iniciativa privada

Empresa vencedora terá direito de explorar publicidade em abrigos pelos próximos 20 anos

Parada de ônibus concedida à iniciativa privada no Recife (Foto: Divulgação/Seplag)

O Governo de Pernambuco está realizando a concessão mais 3.450 paradas de ônibus do Grande Recife à iniciativa privada. A vencedora da licitação foi a empresa All Space Propaganda e Marketing Ltda., que ficará responsável pela reforma, instalação e manutenção dos equipamentos pelos próximos 20 anos.

Em troca dos investimentos, a concessionária terá direito à exploração publicitária dos abrigos e totens de embarque e desembarque durante o período do contrato. O valor da outorga a ser paga ao estado é de R$ 18 milhões.

Com a nova etapa da concessão, o governo afirma que todos os 6.905 abrigos e totens existentes nas 14 cidades da Região Metropolitana do Recife passam a ter gestão privada. A previsão é que as obras de recuperação das estruturas comecem em junho.

Segundo o diretor de Engenharia e Manutenção do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), Mariberto Alves, o objetivo é modernizar os pontos de parada e melhorar as condições oferecidas aos passageiros.

“O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) realizou, através de processo licitatório, a concessão dos pontos de parada da Região Metropolitana do Recife, com o objetivo de modernização, instalação e manutenção de abrigos e totens de ônibus na Região Metropolitana, abrangendo cerca de 3.450 pontos de embarque e desembarque”, afirmou.

Ainda de acordo com Mariberto, o contrato prevê a implantação de tecnologias e soluções sustentáveis ao longo da concessão. “Com um contrato de concessão previsto para 20 anos, o projeto visa transformar a experiência do passageiro através da implementação de tecnologias de ponta. Além disso, a concessionária deverá priorizar soluções sustentáveis”, declarou.

O diretor também destacou que a exploração comercial das estruturas servirá como contrapartida para os investimentos realizados pela empresa.

“A empresa vencedora terá o direito exclusivo de exploração publicitária nos equipamentos, sendo parte desse recurso obtido pela publicidade revertido para o uso no sistema. O objetivo do governo do estado é desonerar o poder público e garantir paradas mais seguras, iluminadas e conectadas para a população”, completou.

Problemas antigos nas paradas

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Recentemente, uma equipe do Diario de Pernambuco percorreu paradas de ônibus da Região Metropolitana e ouviu usuários do transporte público, que não pouparam críticas às situações das estruturas. Em diversos pontos, passageiros convivem com estruturas deterioradas, ausência de cobertura e falta de iluminação.

Em alguns locais, os problemas começam antes mesmo da chegada dos coletivos. Há paradas sem qualquer abrigo contra chuva e sol e, em determinados locais, restam apenas placas de sinalização indicando o embarque e desembarque de passageiros.

Em Olinda, usuários relataram dificuldades em pontos sem cobertura, principalmente na Avenida José Augusto Moreira, em Casa Caiada, nas proximidades da Rua Alcina Coelho de Carvalho. No local, passageiros aguardam os ônibus a céu aberto, expostos às condições climáticas e à pouca iluminação no período noturno.

Segunda concessão

Essa é a segunda contratação do tipo realizada pelo sistema de transporte público metropolitano. A primeira concorrência ocorreu em 2022 e também teve prazo de 20 anos.

Na ocasião, a vencedora foi a All Space Abrigos Grande Recife, empresa que pertence ao mesmo grupo empresarial da nova concessionária, o Grupo Kallas.