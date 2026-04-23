Programa CNH Social abre 300 vagas para quem precisa tira carteira de motorista de graça no Recife
As inscrições para CNH Social podem ser realizadas até 13 de maio pela plataforma Conecta Recife ou pelo site oficial do programa
Publicado: 23/04/2026 às 09:35
Legislação mantém a proibição para utilização de óculos, bonés, gorros e chapéus nas fotos da carteira de motorista (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O novo edital do Programa CNH Social Recife foi divulgado nesta quinta-feira (23). São oferecidas 300 vagas gratuitas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A iniciativa é voltada à população em situação de vulnerabilidade social inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e busca ampliar o acesso à habilitação, promover a qualificação profissional e gerar oportunidades de trabalho e renda.
As inscrições podem ser realizadas até 13 de maio pela plataforma Conecta Recife ou pelo site oficial do programa.
As vagas seguem a mesma distribuição do primeiro edital:
- 125 para a categoria A (motocicleta)
- 125 para a categoria B (automóvel)
- 50 destinadas à mudança de categoria
Em todas as modalidades, é possível incluir a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada).
O custeio das taxas para inclusão do EAR será garantido apenas para candidatos que estejam obtendo a primeira habilitação na categoria B ou realizando adição dessa categoria.
Programa
O programa cobre integralmente todas as etapas do processo de habilitação, incluindo taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, além de um reteste gratuito em caso de reprovação. Como diferencial, os beneficiários também terão acesso a um curso de letramento digital, tutoria pedagógica para a prova teórica e conteúdos formativos voltados à educação no trânsito.
O processo seletivo será baseado em critérios de pontuação que consideram a vulnerabilidade social dos candidatos. Terão prioridade pessoas negras, indígenas, com deficiência (PCD), mulheres em situação de violência atendidas pela rede municipal, mulheres chefes de família, pessoas desempregadas e trabalhadores informais, incluindo profissionais de aplicativo. Também serão considerados fatores como renda familiar per capita e composição familiar. Em caso de empate, terão prioridade mães e pais atípicos, grupo que conta com reserva de 10% das vagas, conforme previsto em lei municipal.
Estatísticas
Os dados do primeiro edital demonstram o alcance social da iniciativa. Entre os selecionados, 94,7% são mulheres e 99,3% são pessoas negras (pretas e pardas). O programa também contemplou pessoas com deficiência (11%), mulheres vítimas de violência (6,6%), pais e mães atípicos (16,3%) e pessoas com dependentes em cuidados terapêuticos contínuos (11,7%). Além disso, 93,3% não possuem trabalho formal e 97,3% são beneficiários do Bolsa Família.
A secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome, Márcia Ribeiro, destacou o impacto social do programa. “Os números mostram que estamos chegando a quem mais precisa. Nosso objetivo é garantir que essas pessoas tenham uma oportunidade real de mudança de vida, com qualificação e acesso gratuito à habilitação”, disse.
Podem participar pessoas com mais de 18 anos, alfabetizadas, residentes no Recife, com inscrição atualizada no CadÚnico há, no máximo, 24 meses, e que atendam às exigências do Código de Trânsito Brasileiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Conecta Recife ou pelo site oficial do programa. Não há cobrança de taxas em nenhuma etapa.