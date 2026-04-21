Atualização do Inmet desta terça (21) coloca 4 municípios de Pernambuco com risco de Perigo para chuva

Alerta para risco de chuva do Inmet foi atualizado nesta terça (21) e inclui os outros municípios de Pernambuco com risco de Perigo Potencial

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, nesta terça-feira (21), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo todo o estado em bandeira amarela e incluiu quatro municípios com risco de maior severidade, na bandeira laranja.

Eles ficam no extremo oeste de Pernambuco, nos limites com os estados do Ceará e do Piauí: Araripina, Bodocó, Exu e Ipubi.

Conforme a classificação do Inmet, a bandeira laranja aponta risco de Perigo, podendo chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Outros municípios pernambucanos seguem com risco de Potencial Perigo, na bandeira amarela: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

