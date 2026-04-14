Carro de luxo envolvido em acidente na Via Mangue, no Recife, custa mais de R$ 1,5 milhão

O valor, segundo a tabela Fipe, representa a média nacional para este modelo de alto desempenho, podendo variar conforme estado de conservação e opcionais

O Porsche amarelo bateu em duas motos (Reprodução)

O acidente registrado na manhã de segunda (13), na Via Mangue, na Zona Sul do Recife, chamou a atenção por envolver um carro de alto luxo.



O Porsche 911 Turbo S Cabriolet amarelo conversível bateu em duas motos e três pessoas ficaram feridas.



A tabela do Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), usada como referência no mercado automotivo, aponta que um veículo desse tipo, de 2023, como o que se envolveu no sinistro de trânsito, custa, este mês, mais de R$ 1,5 milhão.



O valor, ainda segundo a tabela Fipe, representa a média nacional para este modelo de alto desempenho, podendo variar conforme estado de conservação e opcionais.



O Porsche 911 Turbo S Cabriolet tem um motor 3.7L boxer de 6 cilindros, entrega 650 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, sendo um dos carros mais rápidos e caros do mercado nacional.



Sinistro

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três vítimas foram socorridas.



Duas mulheres, de 50 e 19 anos, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura com dores e escoriações leves. Um homem, de 44 anos, foi levado ao Hospital Otávio de Freitas, com suspeita de fratura na clavícula.