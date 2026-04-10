Metrô do Recife: 11 trens seminovos prometidos no início do não têm ar-condicionado, diz CBTU

Segundo a CBTU, os 11 trens seminovos que chegarão ao Metrô do Recife não terão ar-condicionados; entrega das duas primeiras locomotivas sofre o terceiro atraso e tem previsão de chegar até maio

Metrô do Recife (Foto: Divulgação)

Os 11 trens seminovos que chegarão ao Metrô do Recife para tentar solucionar os problemas do sistema não têm ar-condicionado.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (10) pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Além disso, a chegada dos dois primeiros trens, adquiridos para reforçar a frota atual, sofreu um terceiro adiamento.

Primeiro, a chegada das composições foi prometida para fevereiro deste ano.

Mais tarde, a nova promessa foi de entregar os seminovos no fim de março ou começo de abril.

No entanto, a nova previsão da CBTU é que eles cheguem entre o final de abril e meados de maio.

Ao todo, foram prometidos 11 trens seminovos Nessa primeira remessa, devem chegar, segundo a CBTU, só dois deles.

Cronograma inicial

De acordo com o cronograma original, anunciado durante a visita técnica do então ministro das Cidades, Jader Filho, ao Metrô do Recife, em 18 de janeiro deste ano, que contou com a presença da governadora Raquel Lyra (PSD), os seis trens de Minas Gerais tinham previsão inicial de chegada em fevereiro, enquanto que o cronograma das outras cinco locomotivas de Porto Alegre era para serem entregues até junho deste ano.

No final de fevereiro, a própria CBTU confirmou ao Diario que a chegada das duas primeiras locomotivas foi adiada para o final de março e início deste mês, algo que não aconteceu. Segundo informou a companhia, o novo adiamento é decorrente de questões de logística.

A chegada dos trens seminovos está prevista no acordo de cooperação técnica firmado entre o governo federal e o Governo de Pernambuco, em dezembro de 2025, para a concessão do serviço à iniciativa privada. Após esse processo, a concessão será regulada e fiscalizada pelo estado.

Além disso, o acordo prevê a aquisição de 18 trens novos, quatro Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e a reforma das 37 estações do sistema.

Reclamações pela falta de ar-condicionado

Uma das principais reclamações da maioria dos passageiros que utilizam as 37 estações do Metrô do Recife, que são distribuídas entre as linhas Centro, Sul e Diesel (VLT), é a falha no ar-condicionado dos vagões.

Além disso, a questão da superlotação e falhas frequentes faz com que os usuários classifiquem o sistema como sucateado, péssimo e precário.

Um dos fatores para esses problemas é o tempo de uso dos equipamentos, com alguns sendo utilizados desde 1985, ano em que a companhia começou a operação do metrô.

Outro fator determinante para a situação atual do sistema metroviário é a diminuição de investimentos do Governo Federal ao longo dos anos.

Concessão do Metrô

Conforme havia anunciado o então secretário estadual de projetos estratégicos, Rodrigo Ribeiro, em audiência pública realizada no início do mês passado, o contrato de concessão do Metrô do Recife deve ser assinado no 1º trimestre de 2027.

No entanto, mesmo após a assinatura, ainda haverá um período de transição antes da mudança definitiva na gestão. Segundo informou o secretário na época, o Estado só deve assumir parte da gestão a partir do segundo semestre de 2027.

O projeto prevê também um aporte de aproximadamente R$ 4 bilhões por parte do governo federal para a requalificação do sistema metroviário.



Treinamento

No domingo (12), a CBTU realiza uma simulação de operação na Linha Sul.

A meta é preparar o sistema para o uso dos trens seminovos prometidos, que devem chegar.

A CBTU informou que o sistema não estará aberto para transportar passageiros.