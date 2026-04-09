Projeto de duplicação da BR-232, no Agreste, é aprovado pelo Dnit, dez governo do estado

Segundo o estado, o projeto contempla 28,8 quilômetros de extensão, entre o km 149,10 e o km 177,90. Com o aval do DNIT, o governo estadual informou que o projeto avança para a etapa de lançamento da licitação

BR-232 corta Pernambuco, do Litoral ao Sertão (Divulgação )

O governo de Pernambuco informou, nesta quinta (9), que o projeto básico e executivo de engenharia para a restauração e duplicação da BR-232, no trecho entre São Caetano e Belo Jardim, no Agreste pernambucano, foi aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A BR-232 é um dos principais corredores logísticos do estado, conectando a Região Metropolitana ao Agreste e ao Sertão, sendo essencial para o escoamento da produção e a integração regional.

Segundo o estado, o projeto contempla 28,8 quilômetros de extensão, entre o km 149,10 e o km 177,90.

Ele prevê, ainda de acordo com o governo, a duplicação da rodovia, a recuperação do pavimento existente e a implantação de melhorias estruturais voltadas à segurança viária e à fluidez do tráfego.

O trecho autorizado integra o primeiro lote da duplicação da BR-232, que segue até o município de Arcoverde.

O segundo lote compreende o segmento entre Arcoverde e Serra Talhada, dando continuidade à ampliação de um dos principais eixos rodoviários de Pernambuco.

O que acontece agora

Com o aval do DNIT, o governo estadual informou que o projeto avança para a etapa de lançamento da licitação.

A o início das obras, acrescentou a gestão estadual, está previsto para este semestre.