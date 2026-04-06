Tragédia no Pilar: Ambulante que estava fora de casa conta que perdeu tudo

Marilene foi avisada por telefone e acabou ficando só com a roupa do corpo

Marilene Santiago perdeu tudo com o desabamento (Karol Rodrigues/DP Foto)

A ambulante Marilene Maria Santiago, de 66 anos, que morava há 12 anos em uma casa simples na Rua do Ocidente, na Comunidade do Pilar, perdeu tudo com o desabamento do muro de um casarão histórico na noite desta segunda-feira.

Ela conta que não estava no local no momento do acidente e foi avisada por telefone. Ao retornar, encontrou o cenário de destruição. “Quando cheguei, estava tudo acabado, tudo quebrado. Fiquei só com a roupa do corpo, aqui na rua, toda molhada”, relatou.

Marilene conta que o impacto foi provocado pela queda de um paredão de grandes proporções, com mais de 20 metros de altura, que atingiu as moradias construídas ao redor. Entre as perdas, ela destaca eletrodomésticos, roupas e mercadorias que utilizava para trabalhar como ambulante. “Perdi minha geladeira, minha televisão, minhas coisas de trabalho… perdi tudo”, lamentou.

Morando sozinha, ela agora não sabe para onde ir. “Estou sem nada, sem nada mesmo. Não tenho nem roupa para vestir”. Ela também falou sobre a convivência com os vizinhos, que viviam em casas improvisadas próximas ao paredão.