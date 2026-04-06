Duas pessoas morrem em desabamento de imóvel na Comunidade do Pilar, no Recife

O muro de um casarão histórico teria caído sobre moradias improvisadas no local. Duas pessoas foram resgatadas com ferimentos

Equipes tentam resgatar vítimas na Comunidade do Pilar (KAROL RODRIGUES/DP FOTO)

Duas pessoas morreram após parte do paredão de um prédio histórico desabou na Rua do Ocidente, na comunidade do Pilar, no bairro do Recife, na noite desta segunda-feira (16). Equipes de resgate estão no local.



O desabamento atingiu residências construídas de forma improvisada em um terreno na área central da cidade. A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, que seguem em operação de resgate. Até o momento, pelo menos duas pessoas foram retiradas com vida dos escombros e encaminhadas para um hospital. Um casal morreu no local.

O acidente ocorreu em meio as chuvas que atingem o Recife. Apesar disso, as causas do colapso ainda não foram oficialmente confirmadas.



O Grande Recife teve uma noite de muita chuva. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alertou para pancadas de intensidade moderada a forte para o Grande Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco, até a terça (7).



Matéria em atualização