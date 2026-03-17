Suspeito de matar mulher no Janga é preso no Agreste de Pernambuco

A vítima, identificada como Sandra Justino de Barros, foi encontrada morta no domingo (16), no quintal de sua casa no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. O suspeito foi preso em Buíque, no Agreste de Pernambuco, e autuado por feminicídio consumado

O suspeito de matar Sandra Justino de Barros é o ex-marido da vítima, identificado como Antônio Carlos, de 46 anos. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

O homem suspeito de ter matado Sandra Justino de Barros, mulher encontrada morta no quintal da residência onde morava, no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16), em Buíque, no Agreste de Pernambuco.

O suspeito é o ex-marido da vítima e foi identificado como Antônio Carlos, de 46 anos. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ele foi autuado pelo crime de feminicídio consumado por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste do Estado.

A PCPE ainda informou que após diligências contínuas e a localização do suspeito, ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando a disposição da justiça.

Relembre o caso

O corpo de Sandra Justino de Barros foi encontrado no domingo (15), no quintal de sua residência, e apresentava perfurações provocadas por facadas e marcas de queimaduras. Uma das suspeitas é que lesões tenham sido provocadas pelo contato prolongado com o piso quente.



A hipótese levantada é de que o crime tenha ocorrido nas primeiras horas da manhã, enquanto o corpo só foi encontrado por volta das 13h.

Moradores da região disseram que Sandra passou a madrugada entre o sábado (14) e o domingo (15) em um bar que fica nas proximidades do estabelecimento onde o suspeito trabalha. De acordo com esses relatos, o homem teria permanecido por horas no local observando a vítima.

A filha de Sandra relatou nas redes sociais que recebeu mensagens enviadas pelo suspeito após o crime. Nos textos, ele pede desculpas a ela e confirma que esteve na residência da vítima, mas não explica o que teria ocorrido no local.

Sandra e o suspeito teriam sido casados por cerca de quatro anos e o relacionamento teria sido marcado por conflitos. A mulher seria vítima de agressões físicas durante o período em que esteve com o homem e que ele não aceitava o fim da relação.

O velório de Sandra está previsto para ocorrer às 8h no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. O sepultamento está marcado para às 10h, no mesmo local.