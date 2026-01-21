Governo federal anuncia recomposição de R$ 183,4 milhões para UFPE

Total destinado à recomposição para universidades chega a mais de R$ 900 milhões,

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) acompanharam, na terça-feira (19), o anúncio do governo federal sobre a recomposição de R$ 183,4 milhões para a instituição pernambucana. Ao todo, serão destinados R$ 488 milhões no orçamento das universidades federais.

Na UFPE, o orçamento previsto para 2026, aprovado inicialmente pelo Congresso, era de R$ 174,8 milhões. Com a recomposição, o orçamento superou o de 2025, que foi de R$ 179 milhões.

A medida foi apresentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em agenda com representantes da Andifes, do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Segundo o governo, o total destinado à recomposição chega a mais de R$ 900 milhões, referentes a recursos que haviam sido cortados durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 no Congresso Nacional.

Desse montante, R$ 488 milhões são destinados ao custeio das universidades federais, R$ 218 milhões a obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 230 milhões à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), voltados a bolsas de estudo.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a recomposição indica o entendimento do governo federal de que a educação deve ser tratada como política pública de Estado. “O governo federal sinaliza que a educação tem que ser respeitada e considerada política pública de Estado”, disse.

Em nota, o presidente da Andifes, José Geraldo Ticianeli, reitor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), afirmou que a medida é relevante para o funcionamento das instituições.

Segundo a Andifes, as universidades federais respondem por mais de 90% da produção científica nacional e têm papel central na formação profissional, na redução das desigualdades e na promoção da inclusão social, especialmente por meio da expansão do ensino superior para o interior do país.

A entidade também destacou a necessidade de uma política permanente de financiamento para a educação superior pública.

