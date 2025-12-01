Mãe que perdeu filha e netos em incêndio criminoso é amparada durante velório

Sepultamento ocorreu em meio a um clima de dor coletiva e incredulidade (Crysli Viana/DP Foto )

Antes mesmo da chegada do cortejo fúnebre ao Cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife, nesta segunda-feira (1º), a dor já era visível no rosto da avó das quatro crianças mortas no incêndio provocado no último sábado (29). Ela também perdeu a filha, Isabele Gomes de Macedo, e recebeu o carinho de familiares, amigos e moradores da comunidade Icauã, que se aproximavam aos poucos, oferecendo abraços longos e palavras de força.

De cabeça baixa e mãos trêmulas enquanto estava sentada em um banco, ela era cercada por quem tentou, como podia, amparar o sofrimento.





O clima de acolhimento coletivo contrasta com a tensão que tomou a comunidade. O fogo devastou parte da ocupação Icauã, formada por famílias do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem-Teto (Must). O incêndio destruiu 20 casas e tirou cinco vidas. Segundo vizinhos, Isabele estava grávida de dois meses.

O fogo, provocado pelo pai das crianças e companheiro de Isabele, identificado como Agnaldo José Alves, tomou os barracos de madeira em poucos minutos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h20 e precisou mobilizar oito viaturas e 26 militares. As chamas só foram controladas depois de mais de quatro horas de trabalho.