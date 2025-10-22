Adolescente grávida de 13 anos morre em hospital de Toritama; caso é investigado pelo IML

Prefeitura lamentou a morte e pediu cautela diante da circulação de informações falsas sobre o ocorrido

Menina morreu no memso dia que deu entrada no hospital (Foto: Divulgação/Prefeitura de Toritama)

Uma menina de 13 anos de idade que estava grávida morreu no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. A adolescente, que não teve a identidade divulgada, veio a óbito na quinta-feira (16), mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (22).

Ela era moradora de Vila Canaã, zona rural de Toritama, estava em tratamento médico devido a complicações de saúde relacionadas à gestação.

Por meio de nota, a Prefeitura de Toritama lamentou a morte da jovem e pediu para que a população não acreditasse em informações falsas que estão sendo divulgadas.

Segundo a gestão municipal, a paciente deu entrada no hospital na quinta-feira (16) já em parada cardiorrespiratória. A nota destaca que a “equipe médica fez todas as manobras de reanimação, mas, infelizmente, não foi possível reverter o quadro”.

A jovem não chegou a ser internada, pois já deu entrada em óbito e o corpo foi enviado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para que a causa da morte seja investigada.

Confira a nota da prefeitura:

A Prefeitura de Toritama, por meio da Secretaria de Saúde vêm a público lamentar a morte da jovem M.L.S, moradora da Vila Canaã, em Caruaru, e pedir que a população não acredite em Fake News (notícias falsas) que estão circulando!

Esclarecendo os fatos:

1.A paciente deu entrada no Hospital de Toritama na quinta-feira (16/10) já em parada cardiorrespiratória.

2.A equipe médica fez todas as manobras de reanimação, mas, infelizmente, não foi possível reverter o quadro.

3.A jovem não chegou a ser internada, pois já deu entrada em óbito.

4.O corpo foi enviado ao IML (Serviço de Verificação de Óbito) para que a causa da morte seja investigada.

Contamos com a colaboração de todos para espalhar a informação verdadeira. Nossos sentimentos à família enlutada.